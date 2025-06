Inter, le pagelle di CM: Carlos Augusto nota lieta, male Acerbi e anche Sucic. Ramos ancora top!

Monterrey-Inter 1-1

MONTERREY

Andrada 6,5: Primo tempo di ottimo livello con un paio di interventi che salvano Il risultato, in particolare quello su Sebastiano Esposito. Nella seconda frazione di gioco non servono suoi miracoli ma si disimpegna sempre bene.

Medina 6: Sempre aggressivo su Lautaro, regge botta con la sua grinta e qualche volta gli va anche bene.

Ramos 7: È sempre il volpone di un tempo: elude la marcatura di Acerbi e stacca alzandosi sopra Pavard e Bastoni per insaccare il gol del momentaneo vantaggio. Da ultimo baluardo sventa e allontana tanti pericoli e viene premiato con la palma di migliore in campo dalla Fifa.

Guzman 6: L’Inter costruisce soprattutto dall’altro lato, lui si preoccupa di stare ordinato e alla fine soffre il giusto.

Chavez 5: Spinge poco e soffre tantissimo.

(Dal 13’ s.t. Aguirre: Con lui in campo il Monterrey soffre meno.

Canales 6,5: Tocca pochi palloni e il suo allenatore lo spinge a dare di più. La qualità c’è, ma anche l’indolenza, come quando non segue l’inserimento di Carlos Augusto che poi trova l’assist per Lautaro. Con un bel mancino dalla distanza mette i brividi ai nerazzurri ma la conclusione si stampa sul palo.

(Dal 45’ s.t. Rojas: s.v.)

Rodriguez: In ritardo su Lautaro Martinez quando il capitano nerazzurro spinge comodamente in porta sul tocco al centro di Carlos Augusto.

Torres 5,5: Un po’ fumoso e leggero nell’interdizione.

(Dal 13’ s.t. Deossa 7: Cambia da solo l’intero centrocampo del Monterrey, mettendo in campo fisicità e grinta. Sfiora anche il gol nel finale.

Arteaga 6: Scolastico, fa il suo senza affondare mai il colpo.

Berterame 5,5: Si vede poco, forse solo quando prova ad arrivare in tap in sul palo di Canales, ma non ci riesce.

(Dal 34’ s.t. Ambríz: s.v.)

Ocampos 6: Si sacrifica tanto allargandosi sulla linea laterale anche per tornare a difendere. Finisce per perdere un po’ di lucidità lì davanti.

(Dal 45’ s.t. Cortizo: s.v.)

D. Torrent 6: Nel primo tempo i suoi passano in vantaggio quasi casualmente, ma nel secondo tempo la squadra cresce tantissimo e rischia anche di beffare i nerazzurri. Sommer 6: Un pochino in ritardo sul colpo di testa di Ramos.

INTER

Sommer 6: Un pochino in ritardo sul colpo di testa di Ramos.

Pavard 6: Prestazione priva di sbavature, in una zona di campo in cui il Monterrey prova a spingere.

(Dal 14’ s.t. Luis Henrique 5,5: Ingresso un po’ timido, fa sicuramente meglio di Sucic e lascia anche intravedere qualcosa, ma non libera tutti i cavalli che ha nel motore).

Acerbi 5: Si concede una dormita su uno dei migliori colpitori di testa al mondo e chiaramente viene punito.

Bastoni 5,5: Paga un po’ lo stacco di Sergio Ramos, ma nel corso della partita sbroglia un paio di pericoli.

Darmian 5,5: Spreca una grande chance nel primo tempo. Poi trova un bell’assist, ma la sua partita non è arrembante come quella di Carlos Augusto.

Barella 5: Quanti errori e ancor più inutili leziosismi. Arriva alla conclusione un paio di volte, ma non trova mai la giusta coordinazione.

Asllani 6: Perfetta la punizione assist che porta al pareggio dell’Inter grazie a uno schema studiato.

(Dal 24’ s.t. Sucic 5: Perde un brutto pallone e manda in porta il Monterrey che quasi ne approfitta. Rimandato).

Mkhitaryan 5,5: Sempre lui, ancora, lui, lì in mezzo si fa tremendamente fatica ad andare oltre l’armeno. Prova qualche transizione delle sue, ma non è sempre in partita.

(Dal 33’ s.t. Zalewski: s.v.)

Carlos Augusto 7: Primo tempo da migliore in campo, spinge sulla corsia sinistra e mette al centro parecchi palloni, tra cui due assist meravigliosi, il primo sprecato da Esposito, il secondo sfruttato da Lautaro. Inizia bene anche la ripresa, ma Chivu lo sostituisce.

(Dal 24’ s.t. Dimarco 5,5: Non riesce ad entrare bene in partita e spreca una buona occasione con il mancino dall’interno dell’area di rigore).

S. Esposito: Si muove bene e crea occasioni, ma che spreco davanti al portiere avversario.

(Dal 14’ s.t. Thuram 5: In difficoltà, non al 100% della forma fisica. Corre in modo goffo e non tiene un pallone).

Lautaro 6,5: Il gol è importante, ma anche quelli sprecati hanno un peso. Nel secondo tempo cala vistosamente e si divora l’occasione del 2-1.

C. Chivu 5,5: L’Inter parte bene ma poi si sgonfia, fino a offrire un pessimo secondo tempo. Il suo esordio è un 1-1 contro il Monterrey: non benissimo.