Inter: l'esito degli esami di Correa, Acerbi salta anche Venezia

El Tucu Correa è costretto a fermarsi per un infortunio muscolare. L'attaccante argentino dell'Inter non scende in campo dalla partita vinta 3-1 contro il Parma a San Siro lo scorso 6 dicembre.



IL COMUNICATO - Joaquin Correa si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro elongazione al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

ACERBI - Per quanto riguarda la difesa, in vista della prossima trasferta di campionato in calendario domenica pomeriggio a Venezia, Simone Inzaghi recupera Pavard, ma non Acerbi. Quest'ultimo, che ieri si è sposato con la sua compagna Claudia, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo settimana prossima.

GLI ALTRI - Almeno per il momento l'Inter non ha sottoposto ad accertamenti strumentali Bisseck e Calhanoglu, usciti malconci dal derby perso 3-2 contro il Milan nella finale di Supercoppa italiana a Riyad in Arabia Saudita.

