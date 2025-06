Inter, lo strano avvicinamento ad un finale di stagione da sballo. Polemiche, tensioni e quei rumors su Inzaghi...

e li ha metaforicamente accompagnati sino all'atto conclusivo di una stagione infinita, con la sfida al Paris Saint-Germain per la Champions League – per la cronaca a giugno c'è pure il Mondiale per club –Non è la solita attesa fatta di ansie, accompagnate da legittime preoccupazioni e/o momenti di improvvisa euforia.

La lunga ed estenuante corsa Scudetto col Napoli, il cui epilogo arriverà proprio nell'ultimo turno di Serie A, sembra aver creato un'agitazione supplementare che ha spostato il focus dalla partita di Monaco di Baviera del 31 maggio ma prodotto anche “effetti collaterali” destinati ad esaurirsi non così facilmente. La lunga coda delle polemiche arbitrali per l'andamento di Inter-Lazio di domenica scorsa ma più in generale delle ultime settimane di campionato, probabilmente sta nascondendo quel misto di tensione e frustrazione che in casa nerazzurra sarebbe stato esplicitato dal lungo confronto nella pancia di San Siro qualche minuto dopo il rigore beffa, a tempo scaduto, segnato dal biancoceleste Pedro. Come se l'aver gettato alle ortiche l'ultima e ghiotta opportunità di scavalcare il Napoli abbia fatto venire a galla certe insoddisfazioni interne.

Addirittura, nello spazio di poche ore il tam tam che inizia a viaggiare rapidamente dei social è quello della consueta divisione tra il popolo dei pro-Inzaghi e la tribuna dei contestatori a prescindere, che approfittando del passo falso di domenica ha ripreso a rinfacciare l'eventuale mancata conquista di un titolo che da più di qualcuno era ritenuto alla portata al tecnico piacentino. Se Conte farà festa venerdì sera, Inzaghi sarà ricordato per aver portato a casa un solo Scudetto negli ultimi quattro anni e partendo sempre da favorito: è questa la liturgia che, a cadenza regolare, parte, si arresta, e poi riprende a seconda dei risultati.

E poi, in maniera altrettanto singolare, riprendono vigore i rumors di mercato su offerte faraoniche provenienti da altri campionati per Simone Inzaghi, che non ha mai mancato nelle ultime settimane di rimarcare il suo profondo legame con l'Inter e l'assoluta disponibilità a prolungare il contratto. Non è normale che tutto questo accada nel bel mezzo di un finale di stagione entusiasmante, con la possibilità teorica di poter regalare ancora un colpo di scena nella volata Scudetto, come ci stanno indicando questi ultimi turni di campionato all'insegna della paura e del “braccino”. E soprattutto con una straordinaria finale di Champions League che può consegnare l'Inter ed il suo allenatore alla storia. E' tutto così strano, eppure un senso ci sarà.

