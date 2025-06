Inter, Luis Henrique sempre più vicino: ecco la nuova offerta nerazzurra

Si attendevano notizie entro questo fine settimana ed effettivamente qualcosa si è mosso. L’Inter sta avanzando con passi decisi verso Luis Henrique e i contatti delle scorse ore hanno spinto i nerazzurri ancora un pizzico più avanti nella trattativa. I giochi con il Marsiglia non sono ancora chiusi, i due club stanno ancora trattando ma sembra che le parti possano trovare l’intesa sulla base di un’offerta da 21 milioni di euro più bonus. L’intenzione del club di viale della Liberazione è quella di chiudere in fretta l’operazione al fine di registrare il contratto del calciatore nella finestra di giugno per mettere Luis Henrique a disposizione dell’allenatore già in vista del prossimo Mondiale per Club.

SCATTO DECISIVO - Non a caso i nerazzurri hanno già raggiunto da tempo l’intesa economica con il classe 2001, che ormai da quasi un mese ha deciso di sposare la causa interista. Doti tecniche da ala ed evoluzione da esterno a tutta fascia, nella testa della dirigenza, Luis Henrique fungerà da vice Dumfries e nel tempo si specializzerà da quinto di destra. Nuovi contatti sono previsti per la prossima settimana, ma intanto nei giorni scorsi Inter e Marsiglia hanno fatto altri passi avanti. La trattativa corre sui binari giusti e si attende che nel giro dei prossimi 10 giorni possa giungere a conclusione. L’Inter ci spera, Luis Henrique, anche.