Inter-Luis Henrique, trovato l'accordo verbale col Marsiglia: i dettagli

In queste settimane, mentre la squadra si sta concentrando per la finale di Champions League la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In questi minuti Marotta e Ausilio hanno trovato un accordo verbale con il Marsiglia per l'arrivo di Luis Henrique. A riportarlo è Fabrizio Romano. Con il sì del giocatore già in mano da tempo, i nerazzurri volevano accelerare l'operazione per metterlo a disposizione di Inzaghi in vista del Mondiale per Club. E considerando che ora bisogna mettere solo nero su bianco, il giocatore dovrebbe aggregarsi al gruppo per il torneo in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

PERCHE' L'INTER VUOLE LUIS HENRIQUE

LUIS HENRIQUE ALL'INTER, I DETTAGLI - La trattativa Luis Henrique è stata condotta in prima persona dai due presidenti dei club Marotta e Longoria, che hanno trovato l'accordo sulla base di un trasferimento definitivo per 25 milioni di euro. Per chiudere definitivamente l'affare bisogna sistemare solo gli ultimi dettagli legati anche alle condizioni e alle tempistiche del pagamento (che probabilmente sarà rateizzato). Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2030.

LUIS HENRIQUE-INTER: RUOLO, NUMERI E STESSO AGENTE DI DIMARCO - Luis Henrique arriverà all'Inter come alternativa di Dumfries sulla fascia destra, nel Marsiglia di De Zerbi si è alternato tra il ruolo di esterno destro di centrocampo e ala sinistra mancina nel tridente d'attacco; in qualche partita ha fatto anche il trequartista centrale nel 4-2-3-1, ma il ruolo naturale è sulla fascia. Piede destro, è gestito dalla Roc Nations che tra i suoi assistiti ha anche Federico Dimarco. Nella stagione appena finita Luis Henrique ha totalizzato 35 presenze, 9 gol e 10 assist. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui