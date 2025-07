Inter, Marotta: "Abbiamo un piano per il futuro. Stagione già soddisfacente, anche per la tranquillità economica"

L'Inter affronta il Bayern Monaco a San Siro nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti nell'andata in Baviera battendo 2-1 la squadra di Vincent Kompany, grazie ai goal di Lautaro Martinez e Davide Frattesi (in mezzo il momentaneo pareggio di Thomas Muller).

Prima del calcio d'inizio della partita di San Siro, il presidente interista Giuseppe Marotta è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.

LA PARTITA - "Tanti sono abituati a vivere questa atmosfera e partite come queste. Il Bayern è una squadra fatta di campioni e sappiamo di non poterlo sottovalutare: dobbiamo giocare come se fossimo 0-0".

EFFETTO SAN SIRO - "Certamente l'apporto dei nostri tifosi sarà non dico determinante ma di grande aiuto per un obiettivo straordinario che tutti vogliamo raggiungere".

COMPATTEZZA DIFENSIVA DETERMINANTE - "E' stata una delle nostre peculiarità. Ma oggi tutte le squadre giocano per fare gol, questa caratteristica è subentrata a un tipo di calcio più conservativo. Oggi si assiste a uno spettacolo ancora più bello: spero sia una bella serata che ci possa vedere vincitori".

CAMBIANO I PIANI SUL MERCATO IN BASE AI TROFEI? - "Abbiamo un piano ben definito indipendentemente dall'esito della stagione, che vogliamo concludere nel migliore dei modi ma che è già soddisfacente sul lato sportivo e che ci ha dato anche una certa tranquillità economica. In futuro potremo fare investimenti mirati con obiettivi predefiniti puntando su giocatori di talento, uno zoccolo duro di italiani, ringiovanendo la rosa e mixando giocatori giovani e più esperti, perché l'esperienza è importante".

ZOCCOLO DURO ITALIANO - "Serve per trasmettere una cultura. Uno degli obiettivi è il campionato italiano e tante volte ti trovi a giocare su campi meno conosciuti, provinciali che nascondono insidie. Lo straniero spesso non è abituato a vivere una certa pressione che c'è da noi: non so se è un pregio o un difetto, ma il calciatore italiano può favorire l'inserimento del calciatore straniero".

QUALE ETA' DEFINISCE GIOVANI E MENO GIOVANI? - "Vedo che anche all'estero comprano giocatori che hanno mediamente 19-20 anni, la carriera si accorcia per giocatori in età anagraficamente avanzata, poi per un giovanissimo puoi trovare anche un Muller del Bayern che rappresenta l'opposto. Come ho detto serve grande equilibrio. Per me la caratteristica è anche quella di dire giovani dentro, motivati dentro. Il calcio oggi è anche un dispendio di energie fisiche che in passato non c'era".

Marotta è poi intervenuto ad Amazon Prime Video .

SAN SIRO SOLD OUT - "L'entusiasmo dei tifosi andrebbe ripagato con il passaggio del turno. Abbiamo bisogno del loro straordinario supporto".

ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA - "Devo dire che il nostro è un bel gruppo, con valori molto importanti come il senso di appartenenza. Sono sicuro che i giocatori giocheranno fino allo sfinimento per poter regalare a loro stessi, alla società e ai tifosi un grandissimo traguardo".

UN REGALO PER LA SEMIFINALE - "Quando si arriva in semifinale, si vede lo striscione dell'ultimo chilometro. Vorremmo arrivare davanti a tutti il traguardo: andare in finale e cercare di vincerla. Questo è un sogno, ma a volte i sogni si realizzano. Se mi accontento di poco? Nello sport bisogna essere giustamente ambiziosi".