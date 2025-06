Inter, Marotta "blinda" Inzaghi: "Il ciclo non è finito, normale che voglia delle risposte dalla società"

Il presidente dell'Interha aggiunto altre dichiarazioni a quelle con cui, in conferenza stampa, ha inaugurato il Media Day previsto ad Appiano Gentile dalla Uefa in previsione della finale di Champions League di sabato 31 maggio contro il Paris Saint-Germain. A Sky Sport il massimo dirigente nerazzurro

Il tecnico piacentino ha evidenziato l'esistenza di parecchie offerte per lui e soprattutto la necessità di confrontarsi con la società per capire se esistano i presupposti per andare avanti assieme. A questa osservazione, Marotta ha replicato così ai microfoni di Sky Sport: “È una considerazione normale che un allenatore fa, deve sentirsi dire parole dalla società come sarà, siamo pronti a farlo settimana prossima. Siamo tutti concentrati su un appuntamento storico, importante per società e singoli, Inzaghi, dirigenti, proprietà. Poi ci siederemo e sono ottimista, il rapporto con Simone è ottimo e per me il ciclo non è finito, c’è una bella simbiosi e auspico si possa proseguire”.

Simone Inzaghi è legato all'Inter da un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e nelle scorse settimane aveva offerto pubblicamente al club la sua disponibilità a ragionare su un nuovo prolungamento al termine di questa stagione. Ma il prepotente inserimento dell'Al-Hilal e la ricchissima proposta di un triennale da 50 milioni di euro complessivi ha posto quanto meno il dubbio all'allenatore, che vuole prima confrontarsi con Marotta e i rappresentanti di Oaktree e poi prendere una decisione definitiva.