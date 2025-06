Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto a DAZN prima della gara contro l'Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club: "Partita da vincere, abbiamo fatto un mezzo passo falso nella prima e dobbiamo ottenere i tre punti per proseguire questo torneo molto importante. Ne siamo consapevoli noi, l'allenatore e i giocatori".

SISTEMA DIVERSO - "Un allenatore moderno come Chivu deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori e lo sta facendo, sta sperimentando anche giocatori come Esposito e Luis Enrique che sono con noi da poco. Credo molto alla duttilità dei giocatori e alla mentalità aperta del nostro allenatore".

CALHANOGLU - "Dico che siamo in costante contatto con lui, non registro malessere o scontentezza di essere qua. Adesso è infortunato, ma ha sempre dimostrato rispetto e professionalità. I rumors sono tipici del calciomercato, ingranditi da questa competizione: alcune sono anche capziose".

CONTINUA A FAR PARTE DEL PROGETTO? - "Assolutamente sì, salvo che il giocatore manifesti la volontà di andare via, ma questo al momento non si è verificato".

A Mediaset: “Vogliamo partecipare a questa manifestazione da protagonisti e non da comprimari. E' giusto anche che il nuovo allenatore faccia le sue sperimentazioni sia in allenamento che durante le partite. L'obiettivo è sempre quello di fare bella figura e ottenere il massimo dal punto di vista del punteggio”.

MERCATO - “Questa è una competizione importante dove vogliamo ben figurare, però è un po' anomala perché è a cavallo tra due stagioni. In questo periodo dobbiamo allestire quella che sarà la rosa per il 2025-26. Stiamo facendo delle valutazioni, sondando il mercato anche a distanza. Ausilio e Baccin sono sempre attivi”.

BONNY - “E' un giocatore che è dentro nel nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito. Lo faremo con calma. È da vedere la volontà del Parma, ma non nascondo che interessa”.

CALHANOGLU -“Si sta comportando da professionista quale è. Non abbiamo nessunissimo riscontro negativo da attribuirgli. Non abbiamo avuto richieste ufficiali da nessuno, pertanto Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell’Inter”.