Inter, Marotta: "Io come Moratti? Stesso senso di appartenenza"

A quattro giorni dalla finale di Champions League contro il Psg - partita in programma sabato sera a Monaco di Baviera - il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è un amarcord straordinario e storico piacevole - ha detto ricordando la seconda Coppa Campioni vinta 60 anni fa dai nerazzurri - l'evocazione di una partita molto bella che da ragazzino vidi in televisione. Spero di grande auspicio per la finale di sabato. Ho parlato con Moratti e gli ex, sono momenti belli, gli ex campioni e il presidente vincente aumentano le motivazioni che abbiamo, speriamo di poterle coronare con un successo".

APPARTENENZA - Finale di Champions diversa da presidente? Io ho avuto questa gratificazione da parte della nuova proprietà, ma è evidente che il paragone con Moratti per me non regge. Regge la passione, il senso di appartenenza che comunque c'è anche in me. Per quanto mi riguarda, garantisco il mio contributo, per quanto può valere, in una partita che può segnare la storia. Questa è la terza finale in cinquanta anni, per noi è un momento in cui sentiamo addosso grande responsabilità ed entusiasmo e motivazioni per quello che faremo".