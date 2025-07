Inter, Marotta: "Luis Henrique è bravo. De Bruyne? Vogliamo ringiovanire la rosa, ma non disdegniamo gli esperti"

L'Inter affronta il Bayern Monaco in Germania nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Sfida delicata per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da due pareggi consecutivi: quello contro il Milan in Coppa Italia e quello subito in rimonta a Parma nell'ultimo turno di Serie A, dal 0-2 per Thuram e compagni al 2-2 finale raggiunto dagli emiliani.

A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita dell'Allianz Arena, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto a Sky Sport parlando non solo della sfida ma anche delle prossime mosse di mercato: le sue dichiarazioni.

COME STA L'INTER - "Sta molto bene. Essere qui a questo appuntamento è un fatto che ci onora. Ogni partita è storia a sé. E' chiaro che in una partita come questa le motivazioni hanno un aspetto importante, ma i giocatori si caricano da soli anche nonostante la carica che il tecnico riesce a trasmettere. E' un bello scenario, un grande avversario, uno spot positivo per il calcio. Penso che possiamo fare bella figura".

LUIZ HENRIQUE - "Diciamo che è un buon giocatore, assolutamente. Ma tanti giocatori sono nei nostri taccuini, Ausilio e Baccin sono attivi coi nostri osservatori. Al momento giusto faremo i ritocchi necessari, oggi è presto per trarre conclusioni".

LINEE GUIDA SUL MERCATO: INTERESSANO TOP A ZERO COME DE BRUYNE, SALAH O MULLER? - "Per costruire una squadra vincente - perché vogliamo essere vincenti anche l’anno prossimo - servono caratteristiche ben precise: giocatori giovani ed esperti, uno zoccolo duro di italiani che va salvaguardato, contenimento dei costi. Andiamo alla ricerca di diversi tipi di profili; vogliamo ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi, ma non disdegniamo l’opportunità di valutare i cosiddetti esperti. Però la nostra linea guida è andare a creare patrimonio, nel prossimo calciomercato vogliamo creare investimenti su giovani che hanno grandi prospettive".