Inter, Marotta "punge" il Milan? "In una società di calcio il core business è fare calcio. Sento parlare di grandi manager..."

In occasione del media day riservato agli organi di comunicazione in previsione della finale di Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain,, la tv della Svizzera italiana. Tra gli argomenti toccati dal dirigente nerazzurro c'è anche l'importanza della struttura societaria alle spalle, considerando che da un anno il fondo statunitense Oaktree è diventato proprietario.

“Io credo che il core business di una società di calcio sia proprio giocare a calcio. Spesso si parla di una grande organizzazione manageriale fatta di grandi manager che però hanno poca affinità col mondo del calcio. Io sono per la competenza calcistica, per l’esperienza calcistica. Questo è un valore aggiunto che non tutte le società hanno”, ha dichiarato Marotta ad RSI. Parole significative per evidenziare la bontà dell'operato sotto la sua gestione ma che potrebbe essere lette anche come una frecciata a qualche altra società italiana.

In tal senso, il raffronto col Milan, altra squadra a gestione americana ma con un assetto dirigenziale che ha optato negli ultimi due anni per figure con poca esperienza nel mondo del calcio e che hanno privilegiato l'attenzione per i conti.