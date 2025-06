Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter Miami e Porto si affrontano al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Tutto in equilibrio nel gruppo A, visto che entrambe le partite della prima giornata (Al Ahly-Inter Miami e Palmeiras-Porto) sono terminate 0-0.

Tutte le informazioni su Inter Miami-Porto: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Inter Miami-Porto

Data: giovedì 19 giugno 2025

Orario: 21.00 italiane

Canale tv: DAZN, Italia 1

Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, Sport Mediaset

FORMAZIONI INTER MIAMI-PORTO

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Allen, Falcon, Weigandt; Busquest, Segovia, Cremaschi, Allende; Suarez, Messi. All. Mascherano.

PORTO (3-4-3): Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Zé Pedro, Marcano; João Mário, Alan Varela, Gabri Veiga, Moura; Fábio Vieira, Samu Aghelowa, Mora. All. Anselmi.

DOVE VEDERE INTER MIAMI-PORTO IN TV - La sfida tra Inter Miami e Porto si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

In alternativa la gara si potrà vedere anche sulle reti Mediaset, precisamente su Italia 1 (canale numero 6 del Digitale Terrestre, 106 di Sky).

INTER MIAMI-PORTO IN DIRETTA STREAMING - Inter Miami-Porto sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa si potrà seguire il match in streaming anche su Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Giovanni Marrucci. Su Mediaset saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a raccontare il match.