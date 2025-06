L'Inter Miami ribalta il Porto e si avvicina al passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo l'iniziale vantaggio di Aghehowa, ci hanno pensato Segovia e una punizione magistrale del solito Lionel Messi a decidere la sfida. Portoghesi, ora, vicini all'eliminazione.

TABELLINO

INTER MIAMI-PORTO 2-1

MARCATORI: 8' Samu Aghelowa (P), 47' Segovia (I), 54' Messi (I)

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray (dal 79' Picault), Allen, Falcon, Weigandt (dal 63' Aviles); Busquest, Segovia (dal 71' Redondo), Cremaschi, Allende (dal 79' J. Alba); Suarez, Messi. All. Mascherano.

PORTO (3-4-3): Cláudio Ramos, Martim Fernandes (dal 59' Eustaquio), Zé Pedro, Marcano (dall'87' Gul); João Mário, Alan Varela (dal 74' William Gomes), Gabri Veiga (dal 59' Goncalo Borges), Moura (dall'87' Otavio); Fábio Vieira, Samu Aghelowa, Mora. All. Anselmi.

ARBITRO: C. Garay (CHL)

AMMONITI: -

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

81' - Cross teso per la testa di Samu Aghehowa che non centra lo specchio della porta

79' - Schema su punizione e conclusione di Mora che termina fuori

54' - RIMONTA COMPLETATA! Semplicemente una perla: punizione perfetta dal limite dell'area che sorprende Ramos sul suo palo e si infila all'incrocio dei pali

47' - PAREGGIO DELL'INTER MIAMI! Immediato impatto degli americani nella seconda frazione: Messi allarga per Weigandt che trova Segovia, abile a buttare la sfera in rete con un ottimo destro di prima intenzione in area di rigore

44' - Palo colossale di Varela! Azione che si sviluppa sulla trequarti con Samu che serve Mora, tocco all'indietro per il destro potente di Varela: solo il legno salva Ustari

43' - Sfrutta il suo strapotere fisico Samu che strappa e trova il modo di inserirsi in area: magnifico Ustari a chiudere lo specchio della porta

39' - Grande azione di Mora che semina il panico in area di rigore, prima di calciare: salvataggio sulla linea di testa di Falcon che evita un goal già fatto

35' - Parte tutto e sempre dai piedi di Messi: palla in profondità sulla fascia che viene ottimamente rimessa al centro. Velo di Messi per Cremaschi, la cui rasoiata viene bloccata dall'intervento coi piedi di Ramos. Miracoloso nell'occasione

19' - Altra cavalcata di Messi che serve Suarez, ma Ramos è ottimo in uscita a sventare il pericolo

8' - GOAL DEL PORTO! Samu Aghelowa segna dal dischetto. Ustari intuisce, ma non riesce a bloccare. Vantaggio per i lusitani

6' - CALCIO DI RIGORE PER IL PORTO! Interviene il VAR per assegnare il penalty: contatto leggero con Allen che colpisce Joao Mario. Tanto basta per la massima punizione

2' - Messi inventa subito e scodella una palla per Suarez: la sua spaccata termina nelle mani di Ramos che salva i portoghesi

