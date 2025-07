Inter, elongazione per Mkhitaryan: salta il Bologna, quando può tornare

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Henrikh Mkhitrayan si era fermato alla vigilia della trasferta di Venezia con il club nerazzurro che ha vinto 1-0 senza di lui in campo, per un problema alla coscia sinistra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi il centrocampista armeno hanno escluso lesioni e hanno evidenziato soltanto una leggera elongazione.

IL COMUNICATO - Attraverso il sito ufficiale, il club nerazzurro ha diramato il comunicato sulle sue condizioni fisiche: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".

SALTA BOLOGNA - L'ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund oltre alla gara con il Venezia salterà sicuramente anche la partita con il Bologna in programma mercoledì e che vale come recupero della 19esima giornata. Probabile che Mkhitaryan possa rientrare contro l'Empoli, gara in programma domenica 19 alle 20.45, o addirittura, per una gestione del giocatore, nella gara di Champions League contro lo Sparta Praga di mercoledì 22 gennaio alle 21.

