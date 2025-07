Inter-Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter-Monaco (mercoledì 29 gennaio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l'ottava e ultima giornata nella prima fase di Champions League. I nerazzurri si presentano a questa sfida al quarto posto in classifica con 16 punti, 3 in più degli ospiti a quota 13. Arbitra il bosniaco Irfan Peljto, assistito dai connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo con Milos Gigovic quarto uomo, il tedesco Bastian Dankert e il polacco Piotr Lasyk al Var. INTER-MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Monaco

Data: mercoledì 29 gennaio 2025

Orario: 21.00

Canale TV: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video.

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.(4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. All. Hutter.

LE ULTIME DAI CAMPI - Simone Inzaghi non rischia Acerbi e Calhanoglu in vista del derby col Milan di domenica prossima. Dall'altra parte il tecnico austriaco Hutter deve fare a meno degli infortunati Singo (ex Torino), Balogun (trattato in passato dall'Inter) e Ilenikhena oltre a Biereth, attaccante arrivato in questo mercato invernale per 13 milioni di euro dallo Sturm Graz e non ancora utilizzabile in Champions perché non è nella lista Uefa.

DOVE VEDERE INTER-MONACO IN TV - La partita Inter-Monaco viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l'app di Prime Video disponibile su numerose smart TV.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

INTER-MONACO IN DIRETTA STREAMING - Inter-Monaco è disponibile anche in diretta streaming: basta scaricare l'app di Amazon Prime Video sui dispositivi mobili (PC, smartphone o tablet), Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital o in alternativa collegarsi online al sito di Amazon Prime Video attraverso dispositivi mobili (PC, smartphone o tablet) selezionando la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della gara Inter-Monaco è affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

L’appuntamento su Prime Video mercoledì 29 gennaio, live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Claudio Marchisio.

A seguire, a partire dalle 23:15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni animeranno un highlights show molto speciale: una versione “all in” con tutti i gol di tutte le 18 partite giocate in contemporanea mercoledì 29 gennaio. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate saranno disponibili on demand a partire dalle ore 23.