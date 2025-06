Il big match in scena alle 20.45 a San Siro chiude la domenica della dodicesima giornata di Serie A: di fronte l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte. DI seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:

Inter-Napoli, ore 20.45

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

SECONDO TEMPO

80' Intervento in ritardo di Dumfries su Politano, giusta l'ammonizione.

72' RIGORE PER L'INTER: Anguissa colpisce Dumfries in area, per Mariani è rigore. Il camerunese prende posizione per difendere il pallone e tocca con il piede destro il piede sinistro dell’esterno olandese, che cercava di arrivare sulla sfera. Contatto lieve, Mariani, che è molto vicino all'azione, indica il dischetto. Il Var non interviene.

55' Ammonito Inzaghi: Mariani fischia il fallo di Bastoni su Politano, il tecnico dell'Inter protesta in maniera esagerata e si prende il giallo.

49' Contatto lieve Buongiorno-Lautaro appena dentro l'area di rigore, per Mariani non c'è rigore.

48' Olivera tocca il pallone di mano in maniera involontaria, in un contrasto fisico con Lautaro. Per Mariani non è rigore, non c'è intervento del Var.

PRIMO TEMPO

25' Punizione dal limite per l'Inter: Rrahmani entra in ritardo su Thuram, il fallo è fuoriarea. Il centrale del Napoli meritava il giallo.

23' Regolare di gol di McTominay: Kvaratskhelia batte il corner, Rrahmani appoggia per lo scozzese che batte da dentro l'area piccola Sommer. L'ex United è in posizione regolare, non c'è fuorigioco.

19' Manca un giallo a Bastoni: il difensore dell'Inter entra in ritardo su Rrahmani, per Mariani c'è fallo ma non l'ammonizione.