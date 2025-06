Inter, Tinti in sede: incontro per il rinnovo di Inzaghi, la situazione

Giovedì scorso il primo incontro, oggi il secondo e probabilmente anche ultimo atto. L’argomento sul tavolo è il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, tecnico che quest’anno ha condotto l’Inter alla seconda stella e che ha contribuito alla valorizzazione di una rosa che ad oggi è tra le più apprezzate in Europa in quanto a gioco e organizzazione. Tullio Tinti è arrivato poco dopo le 17 nella sede di Viale della Liberazione con la penna nel taschino, pronto a siglare un accordo che dovrebbe prevedere un biennale. O almeno così le parti si sono lasciate l’ultima volta, con la promessa, da parte di Marotta, di soddisfare le richieste del tecnico nerazzurro. Un rapido confronto con i vertici di Oaktree e poi il via a procedere. Un vertice durato circa due ore, il procuratore ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 19 prendendo un'uscita secondaria ed evitando così il contatto con i giornalisti.

In viale delle Liberazione è tutto pronto per la fumata bianca, la questione va sistemata in fretta e poi già venerdì dovrebbe esserci l’altro incontro, quello con Simone Inzaghi, che si confronterà con la dirigenza per comprendere le operazioni di mercato finora condotte. Passo dopo passo, l’Inter, sta confermando la solida struttura che le ha consentito di crescere progressivamente: ieri l’annuncio del rinnovo di Barella, a breve quello con Inzaghi, poi sarà anche la volta di Lautaro, ma dopo la Copa America. Tornando a Inzaghi, invece, il nuovo accordo dovrebbe prevedere un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, con bonus legati ai risultati e agli obiettivi sportivi.