Inter, niente Woltemade: accordo con il Bayern

Niente Inter per Nick Woltemade. L'attaccante tedesco dello Stoccarda è destinato al Bayern Monaco, che ha trovato un accordo per un contratto quinquennale fino a giugno 2030 dopo un incontro con i suoi agenti avvenuto questa settimana.

Classe 2002, Woltemade è sotto contratto fino a giugno 2028 con lo Stoccarda, che l'anno scorso lo ha ingaggiato a parametro zero dal Werder Brema. In questa stagione ha segnato 17 goal in 33 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania.

Sabato sera sarà in campo nella finale degli Europei Under 21 contro l'Inghilterra, Woltemade è il capocannoniere del torneo con 6 goal.

L'Inter si gode Pio Esposito, a segno all'esordio da titolare con la maglia nerazzurra nella vittoria per 2-0 contro il River Plate al Mondiale per Club. I dirigenti nerazzurri valutano la possibilità di tenerlo in rosa. In tal caso l'unico nuovo acquisto in attacco dovrebbe essere il francese Bonny in arrivo dal Parma, mentre la trattativa per il danese Hojlund del Manchester United potrebbe subire un rallentamento in attesa di prendere una decisione definitiva sul futuro di Pio Esposito. In ogni caso, anche in caso di una sua partenza, l'Inter lo cederebbe soltanto in prestito a un'altra squadra di Serie A dove avrebbe modo di giocare con maggiore continuità.

