Inter, no a 13 proposte per Pio Esposito: resterà con Chivu

La scelta da parte dell'Inter è stata fatta: Pio Esposito ha convinto tutti e non sarà ceduto in questa finestra di calciomercato

L'Inter 2025/2026 ripartirà da tante certezze e qualche novità. Cristian Chivu avrà a disposizione una grossa parte della rosa allenata da Simone Inzaghi in cui verranno inseriti anche diversi giovani che arriveranno non solo dal calciomercato. È rientrato in rosa nel corso del Mondiale per Club anche Pio Esposito, quest'anno in prestito allo Spezia, che già negli Stati Uniti si è ritagliato uno spazio importante con tanto di goal al River Plate che ha portato i nerazzurri agli ottavi di finale del torneo.

Un impatto sul mondo nerazzurro che ha condizionato anche le scelte di mercato che Marotta, Ausilio e Baccin avevano in programma per lui. Si può dire che Pio Esposito si è preso letteralmente il suo posto nell'Inter di questa stagione al punto che la società ha rifiutato addirittura 13 offerte che erano già arrivate per lui, sia dall'Italia che dall'estero e anche da parte di top club.

Si tratta, come riportato da FcIn di: Bologna, Napoli, Lazio, Fiorentina, Cagliari, Parma, Como, Sassuolo, Torino, Basilea, Leicester, Ajax e Nottingham Forest. Proposte differenti, alcune in prestito altre a titolo definitivo, ma tutte respinte al mittente.