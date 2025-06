Inter: no a Simeone per Carlos Augusto

L'Atletico Madrid cerca un terzino sinistro sul mercato. Spente sul nascere le voci su Theo Hernandez (il nazionale francese del Milan si è ormai convinto ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita all'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi), il club spagnolo sta trattando lo scozzese Andrew Robertson (classe 1994) del Liverpool. Che nel suo ruolo ha acquistato l'ungherese Milos Kerkez (classe 2003 ex Milan) per circa 45 milioni di euro dal Bournemouth.

Intanto emerge un retroscena di mercato, infatti l'Atletico Madrid ha effettuato dei tentativi anche per altri due terzini che giocano in Italia: lo spagnolo Angelino (classe 1997) della Roma e soprattutto il brasiliano Carlos Augusto (classe 1999) dell'Inter. I dirigenti nerazzurri hanno però respinto subito le avances della squadra spagnola allenata dall'argentino Diego Pablo Simeone, che si consola con l'arrivo del centrocampista statunitense Johnny Cardoso (classe 2001) dal Betis, dove si sta trasferendo l'esterno sinistro spagnolo Rodrigo Riquelme (classe 2000) proprio dallo stesso Atletico Madrid.

Arrivato dal Monza per 13,25 milioni di euro nel mercato estivo del 2023, Carlos Augusto finora ha segnato 4 goal e servito 10 assist in 94 presenze con la maglia nerazzurra, vincendo lo Scudetto della seconda stella e una Supercoppa italiana. Oltre a guadagnarsi la convocazione nella nazionale del Brasile, con cui ha giocato due gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Uruguay e Argentina nell'autunno del 2023. Ora è al lavoro per convincere il nuovo ct Ancelotti e il nuovo allenatore nerazzurro Cristian Chivu a concedergli sempre più spazio, Alex Sandro e Dimarco permettendo. Carlos Augusto è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2028 con un ingaggio da 2,2 milioni di euro netti all'anno.