Inter, non solo Champions e Scudetto: tre colpi di mercato per il Mondiale

Non solo lo Scudetto, per il quale nel fine settimana prosegue il duello con il Napoli (con gli azzurri di Conte a +1 sui nerazzurri di Inzaghi a tre turni dal termine), non solo la Champions League, dove l'Inter è attesa dalla seconda finale in due anni, a Monaco di Baviera il 31 maggio contro il Paris Saint Germain. Non solo Italia ed Europa, ma anche il Mondo: perché l'Inter sta già pensando al Mondiale per club che la vedrà impegnata fra metà giugno e metà luglio negli Stati Uniti (insieme alla Juventus, l'altra italiana qualificata), e ci sta pensando programmando le mosse della finestra speciale di mercato che si aprirà dal dal 1° al 10 giugno.

La stagione nerazzurro è stata e sarà devastante dal punto di vista dell'impegno fisico e dello stress mentale, per cui, per il primo Mondiale per club della Fifa in questa versione allargata, serviranno forze fresche per rinforzare la rosa che sarà a disposizione di Simone Inzaghi.

TRE COLPI - Il Corriere dello Sport fa riferimento in particolare a tre nuovi innesti. Il primo è Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003. L'Inter a febbraio ha chiuso il suo acquisto dalla Dinamo Zagabria, l'affare verrà ufficializzato all’inizio del prossimo mese. Il secondo nome potrebbe essere quello di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 del Marsiglia. Nei piani nerazzurri deve andare ad aggiungersi a Dumfries per completare la fascia destra. Con il brasiliano esiste già un accordo di massima per un quinquennale. Restano da definire le commissioni per i suoi agenti e l’intesa con il club francese, con le parti comunque in progressivo avvicinamento. Il terzo innesto sarà per la difesa e il profilo potrebbe essere quello di Koni De Winter, belga classse 2002 del Genoa, ex Juventus, in tribuna martedì sera a San Siro per Inter-Barcellona.

PIU' UNO - Infine, un quarto rinforzo l'Inter ce lo ha già in casa: si tratta di Valentin Carboni, centrocampista argentino classe 2005, rientrato a febbraio dal prestito a Marsiglia e in recupero dal grave infortunio occorsogli a ottobre 2024. Carboni potrebbe trascorrere l'estate con la prima squadra, per poi capire insieme al club quale strada prendere per il futuro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui