Inter, Oaktree lancia un nuovo bond da 350 milioni: il comunicato ufficiale, nuova scadenza e interessi più bassi

Non c'è solo il campo da gioco e il Mondiale per Club fra i temi caldi di casa Inter. La squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del torneo negli Stati Uniti battendo il River Plate, ma nel frattempo, sempre dagli USA ma dagli uffici del fondo Oaktree collegati con Milano, il club nerazzurro ha comunicato l'apertura di un nuovo bond da 350 milioni di euro dopo la chiusura anticipata, annunciata ieri, di quello pregresso da 415 miliioni.

LEGGI QUI - Inter, ufficiale: chiuso il rifinanziamento del bond da 415 milioni. Il comunicato e la data del rimborso

INTER MEDIA AND COMMUNICATION - Va precisato che, così come fatto in passato, non è la capogruppo FC Internazionale Milano, né la proprietà Oaktree ad aver emesso il bond. Le obbligazioni senior sono state messe sul mercato da Inter Media and Communication, la media company del club in cui confluiscono, ad esempio, gli introiti dei diritti tv. Ed è proprio dalla controllata che è arrivata oggi l'ufficialità dell'emissione del nuovo finanziamento.

IL COMUNICATO - Questo il comunicato pubblicato attraverso i portali ufficiali del club: "Inter Media and Communication S.p.A., una controllata di F.C. Internazionale Milano S.p.A., e la proprietà del Club, ovvero fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P., hanno concordato un finanziamento a lungo termine per il Club. Il finanziamento, per un totale di €350 milioni, proviene dal collocamento privato di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2030, supportato da investitori istituzionali esperti con base negli Stati Uniti. Nell’ambito del processo di rifinanziamento, Inter Media and Communication S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A. hanno ottenuto un rating di credito investment grade. Questa notizia segue la comunicazione del rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication S.p.A., inizialmente in scadenza nel 2027. Rispetto al precedente bond, l’importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell’impegno di Oaktree per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria del Club, al fine di sostenere il successo dell’Inter sia dentro che fuori dal campo”.

INTERESSI INFERIORI E IMPATTO DIFFERENTE A BILANCIO - Oaktree e l'Inter hanno confermato come il tasso di interesse del nuovo bond sarà inferiore rispetto a quello con scadenza 2027 liquidato nella giornata di martedì. Si passerà da circa il 6,5% ad un più contenuto 4,5%. Aggiungendo a questo dato l'importo ridotto di circa 60 milioni, il nuovo finanziamento andrà ad impattare anno su anno per circa la metà rispetto a quanto fatto dalla precedente operazione.