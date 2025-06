Inter, occhi ancora in casa Genoa: piace Vasquez

Continua ad esserci il numero telefonico del Genoa segnato in rosso sull'agenda di mercato dell'Inter.

Dopo aver regalato a Simone Inzaghi un nuovo dodicesimo, pescando nella Genova rossoblù lo spagnolo Josep Martinez, ed essersi iscritta tra le primissime pretendenti alla corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Albert Gudmundsson, la dirigenza nerazzurra starebbe ora pensando ad un altro elemento del Grifone per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

L' infortunio del canadese Buchanan e le difficoltà nell'arrivare a Hermoso, che pur essendo svincolato pretende un ingaggio importante, potrebbero spingere i campioni d'Italia a orientarsi su Johan Vasquez, messicano classe 1999 reduce dalla sfortunata esperienza in Copa America con la sua nazionale.

Vasquez, oltre ad un ingaggio decisamente sostenibile ad un'età più verde rispetto a Hermoso, saprebbe garantire anche una certa duttilità tattica, potendo essere impiegato sia da centrale che da esterno difensivo.