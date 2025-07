Inter, occhi su Jakirovic: i nerazzurri monitorano la stellina della Dinamo che piace anche alla Juventus

Prima Kovacic e Brozovic, adesso Sucic: il club di viale della Liberazione ha spesso pescato bene dalla Dinamo Zagabria e adesso il club croato sembra avere in rosa un difensore che piace a molti club europei.

Il processo di ringiovanimento sarà lungo ma costante, la volontà in casa Inter è quella di portare avanti mercati sostenibili ma comunque mirati al talento e questo obiettivo spinge il club a tenere le antenne particolarmente dritte sui giovani provenienti non solo dall’Italia ma da tutta Europa. In queste settimane abbiamo parlato a lungo di Giovanni Leoni, che rimane un talento sotto la lente d’ingrandimento, ma nel frattempo ci sono altri profili, ancora più in erba, di cui si parla un gran bene e che proveranno a farsi spazio nel calcio del futuro.

FEELING PARTICOLARE - Allora bisogna spostare il mirino verso i Balcani e orientarlo più precisamente su un club con il quale l’Inter negli ultimi anni ha concluso buoni affari come Kovacic, Brozovic e in ultimo Sucic. Parliamo ovviamente della Dinamo Zagabria, club in cui attualmente milita un 2008 estremamente promettente, il suo nome è Leon Jakirovic e quest’anno potrebbe addirittura prendersi i gradi da titolare. Almeno questa è l’idea della Dinamo, che in lui intravede un futuro crack del calcio europeo, previsione che di fatto induce i croati a non voler cedere Jakirovic in questa stagione, ovviamente al fine di farlo maturare e crescere in prima squadra, ma anche di metterlo in vetrina e quindi cederlo a una cifra più vantaggiosa. Attualmente il valore del calciatore si aggira già attorno agli 8-10 milioni di euro.

IL GIOVANE VETERANO - Leonardo Jakirovic si è messo in mostra in Youth League mettendo a segno due reti contro il Barcellona. In patria ne esaltano il modo di stare in campo: “Nonostante sia giovanissimo, sembra già un veterano”, scrivono di lui in Croazia. Jakirovic ha debuttato in prima squadra lo scorso maggio contro lo Slaven Belupo, divenendo uno dei più giovani esordienti nella storia del club (16 anni, quattro mesi e due giorni). A giugno il classe 2008 ha firmato un contratto da professionista con la Dinamo, su di lui aveva messo gli occhi anche la Juventus. Ma evidentemente è ancora presto per lasciare la Croazia, prima Jakirovic intende affermarsi con la maglia della Dinamo, anche se già diversi club lo studieranno molto da vicino nel corso di questa stagione e tra questi club non mancherà l’Inter.