Inter, oggi il Cda: da nominare tre nuove figure al posto degli uscenti, tra cui Antonello

Oggi è in agenda il il Consiglio di amministrazione dell'Inter. L'appuntamento è fissato alle ore 16:30 allo stadio Meazza di Milano (San Siro). All'ordine del giorno ci sono delle modifiche dello statuto (tra cui l'articolo che riguarda il trasferimento di partecipazioni nella società, ovvero la possibilità di spostare azioni tra controllante e controllata).

Inoltre sarà l'occasione per la nomina di nuove figure da inserire nel Cda del club nerazzurro al posto dell'ex amministratore delegato Alessandro Antonello, Amedeo Carassai e Carlo Marchetti, membri indipendenti in carica dal 2021.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, oltre al possibile ingresso di Massimiliano Catanese (nominato Chief of Staff della società a inizio gennaio da Oaktree), uno dei nuovi membri sarà una donna.

Già da 9 mesi sono nel Cda, come espressione diretta della proprietà statunitense, l'inglese Katherine Ralph e lo spagnolo Alejandro Cano (entrambi al lavoro nella sede di Viale della Liberazione), Delphine Nannan dell'ufficio lussemburghese, i manager italiani Renato Meduri e Carlo Ligori, Fausto Zanetton (ad di Tifosy) e Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro parlerà al termine del Cda di oggi.