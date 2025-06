Inter-Palacios: incontro tra avvocati del club e intermediari, slitta ancora la firma

Finalmente ci siamo, dopo due giorni di attese ed interrogativi alla fine il colpo Tomas Palacios per l'Inter è indirizzato alla chiusura. Il difensore argentino classe 2003 era arrivato in Italia nella giornata di lunedì e ha già svolto visite mediche di rito e idoneità sportiva al Coni, ma ancora il suo contratto non è stato depositato e il colpo non ufficializzato. Il motivo? La questione legata al cartellino fra Talleres e Independiente Rivadavia, ma nel corso della mattinata di mercoledì gli intermediari che stanno portando avanti la trattativa si sono presentati in sede per provare a trovare la quadratura finale.

INCONTRO FRA AVVOCATI - Oltre ai dirigenti nerazzurri gli intermediari che in mattinata sono stati in sede hanno incontrato in un noto albergo milanese anche l’avvocato dell'Inter Capellini e il segretario nerazzurro Mozzillo fino al primo pomeriggio. Un segnale ulteriore che si è arrivati alla stesura dei contratti che avvicinano la firma finale.

L'affare per l'Inter non è mai stato in dubbio ed è sempre filtrato grande ottimismo per la realizzazione dell'ultimo colpo di mercato. Proprio per questo, infatti, è stato fatto arrivare in Italia il giocatore per iniziare l'iter burocratico.. Niente percentuale sulla futura rivendita.

COSA HA FRENATO? - Questi 6,5 milioni di euro dovranno essere suddivisi e spartiti fra i due club argentini con il Talleres che è proprietario del cartellino e l'Independiente Rivadavia che ha l'opzione per l'acquisto della metà del cartellino per 2 milioni entro dicembre 2024. Mancavano fino ad oggi le formalità burocratiche con la federazione argentina per certificare la spartizione del cartellino, ma la presenza di Marcelo Simonian e dell'avvocato Luca Peluso presso la sede di viale della Liberazione fa intravedere la luce in fondo al tunnel che però slitta alla giornata di giovedì.

