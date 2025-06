Inter, Pavard a Monaco per Bayern-Real Madrid in Champions FOTO

Benji l'interista si gode il titolo di campione d'Italia, ma non dimentica il proprio passato in Germania. Dopo la festa scudetto di domenica, Pavard è all'Allianz Arena di Monaco per assistere alla semifinale d'andata in Champions League tra il Bayern Monaco (sua ex squadra) e il Real Madrid, passato in vantaggio con un gol di Vinicius su assist di Kroos.



- Arrivato nello scorso mercato estivo, il difensore francese classe 1996 finora ha servito 3 assist in 29 presenze con la maglia dell'Inter vincendo lo scudetto e la Supercoppa italiana.