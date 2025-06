Inter: Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu non recuperano e tornano in Italia

Non solo buone notizie per l’Inter dopo il passaggio dl turno e gli ottavi di finale del Mondiale per Club raggiunti. La solida vittoria per 2-0 contro il River Plate ha sancito l’arrivo dei nerazzurri fra le migliori 16 formazione al Mondo nel nuovissimo torneo che si sta disputando negli Stati Uniti. Ma, dicevamo, le ottime novità per la squadra allenata da Chivu si fermano qui, visto la situazione che sta coinvolgendo i vari infortunati della rosa meneghina.

SITUAZIONE INFERMERIA - Dopo aver strappato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club, arrivano novità dall’infermeria nerazzurra: come riportato da Sky Sport, i giocatori precedentemente indisponibili come Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Poiotr Zielinski e Hakan Calhanoglu hanno infatti lasciato gli Stati Uniti per fare ritorno in Italia. Nessuna di queste pedine di Chivu avrebbero recuperato in tempo per le prossime sfide della competizione internazionale.

PROSSIMO AVVERSARIO – Intanto, l’Inter è attesa dagli ottavi di finale dl Mondiale per Club: essendo passata da prima del Girone E, i nerazzurri affronteranno i secondi del Gruppo F ovvero i brasiliani del Fluminense guidati dal capitano ex Milan Thiago Silva.