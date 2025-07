Inter, Pavard infortunato gioca a Padel con Theo in vacanza: furia social dei tifosi

Benjamin Pavard non ha preso parte a neanche un minuto del Mondiale per Club che si è disputato negli Stati Uniti e ha fatto ritorno in anticipo in Italia per gestire il suo infortunio. La foto social mentre gioca a Padel in vacanza ha però scatenato l'ira dei tifosi

In un clima di grande tensione come quella che si sta vivendo in casa Inter, dopo la fine dell'avventura al Mondiale per Club, ogni spiffero rischia di tramutarsi in uragano. Le parole di Lautaro Martinez hanno aperto una voragine nello spogliatoio interista e quel "ho visto cose che non mi sono piaciute, chi vuole andar via lo faccia" ha scatenato la caccia al colpevole da parte dei tifosi nerazzurri che non si stanno fermando al pluricitato Hakan Calhanoglu. Ogni spiffero, anche social, può trasformarsi in un boomerang e, nelle ultime ore, il mirino è stato puntato su BenjaminPavard.

L'INFORTUNIO - Il difensore francese non ha giocato un singolo minuto del Mondiale per Club e, in anticipo rispetto agli altri giocatori che sono rimasti fino all'ultimo, fino al brutto ko con il Fluminense, è rientrato in Italia perché ufficialmente infortunato e non recuperabile in caso di passaggio del turno. Pavard ha saltato una grossa parte del finale della stagione per un problema alla caviglia subito nel corso della gara contro la Roma riuscendo a recuperare in extremis soltanto per la finalissima di Champions League. E il riacutizzarsi del problema ha convinto lo staff interista a liberarlo in anticipo.

LA FOTO A PADEL CON THEO - Pavard è però finito nella bufera nella giornata di oggi perché, da infortunato, si è fatto ritrarre in uno scatto social mentre giocava a Padel in Sardegna insieme al compagno di nazionale, ex-Milan e prossimo a diventare un giocatore dell'Al-Hilal, Theo Hernandez. Una foto condivisa dai titolari del campo e che ha immediatamente fatto il giro del web con i tifosi interisti che si sono scagliati contro l'ex-Bayern proprio per la sua condizione fisica che, soltanto 4 giorni prima, non gli aveva consentito di rimanere negli Stati Uniti insieme alla squadra.