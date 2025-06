Nico Paz apre all'Inter: cosa filtra sul futuro e la possibile valutazione del Real Madrid

Paz non é solo un giovane con un talento fuori dal comune ma anche un giocatore con la testa giusta per diventare un grande. Dopo un avvio spumeggiante, il 20enne nazionale argentino ha sbagliato il suo primo rigore in Serie A contro il Lecce in una gara dove la posta in palio pesava tanto per la salvezza. Nico è tornato negli spogliatoi, ha cancellato l’errore commesso e ha realizzato subito un gol tanto bello quanto importante con un sinistro imprendibile anche per l’ottimo Falcone. Il terzo di un campionato dove ha già fatto vedere colpi straordinari.

Ascolta "Inter, Paz gradisce la destinazione: cosa filtra sul futuro e la possibile valutazione del Real Madrid" su Spreaker.

LA BENEDIZIONE -Carlo Ancelotti, ovvero uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, ha parlato così di Nico Paz nelle scorse ore: "Seguiamo Nico con grande attenzione, lo consideriamo parte del futuro del Real". Frasi che colgono nel segno e non sono certamente di circostanza. Il Como ha acquistato il cartellino di Nico Paz per la cifra di 6 milioni di euro più una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita. Il Real Madrid però, ha deciso di riservarsi un'ulteriore clausola all'interno del suo contratto, clausola che prevede la 'recompra' dell'argentino per una cifra di 12 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto pagato dal club lombardo.

TRA COSTO E INTER - Il Milan segue Paz da mesi e potrebbe fare leva sui buoni rapporti con il Real Madrid. In questa fase, però, il club rossonero è alle prese con dei problemi interni e non ha ancora avviato i contatti per il gioiello classe 2004. Discorso diverso per l’Inter che su Nico intende fare sul serio: qualche pourparler c’è già stato. E l’interesse del club nerazzurro, che storicamente ha un legame speciale con i calciatori argentini, non l’ha certo lasciato indifferente. Il futuro però dipende tutto dal Real Madrid e da cosa vorrà fare con un ragazzo cresciuto nel proprio settore giovanile: aprire a un discorso con l’Inter o riportarlo subito alla base? Nel primo caso filtrano già delle indiscrezioni sulla possibile valutazione: 25 milioni con un affare alla Brahim Díaz ovvero mantenendo comunque delle clausole per controllare il giocatore.

