Inter, per Frattesi futuro in sospeso: il centrocampo può essere rivoluzionato

L’addio di Inzaghi non offre a Frattesi alcuna garanzia di permanenza. I nerazzurri riflettono sul da farsi e l’entourage spinge per il rinnovo

Non è un segreto, tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi non c’è mai stato un rapporto idilliaco e la circostanza ha generato le dinamiche che nel tempo sono emerse in più di un’occasione, con il centrocampista che - secondo le indiscrezioni di mercato - anche a gennaio sarebbe arrivato a chiedere al proprio entourage di trovare in fretta una nuova destinazione. Ma la Roma, ai tempi quella maggiormente interessata, non ha mai avanzato un’offerta economicamente soddisfacente per l’Inter e alla fine si era giunti alla conclusione di attendere ancora qualche mese per poter scegliere con calma in estate, nel vivo del calciomercato. Nel frattempo c’è stato il colpo di scena: Inzaghi ha salutato i nerazzurri ed è volato in Arabia, una variabile che può incidere sul futuro di Frattesi, il quale con un nuovo allenatore può ritrovare il giusto entusiasmo per mettersi in gioco e provare a dimostrare di meritare più spazio rispetto a quello riconosciutogli in passato.



Insomma, c’è un nuovo spiraglio per ripartire e anche per questo da fonti vicine al calciatore filtra addirittura un moderato ottimismo in merito a un eventuale rinnovo. Una repentina inversione a U, un’automobile che diretta in piena corsa verso la periferia fa testa-coda per rientrare verso centro città. Ma le cose stanno realmente così? Diciamo che l’altra parte in causa, ovvero l’Inter, è in attesa di capire cosa possa realmente accadere attorno al calciatore. Perché? Per due motivi su tutti: in primis l’Inter è aperta ad ascoltare offerte che riguardano Frattesi; in secondo luogo, sono ancora da capire le reali intenzioni di Chivu in merito all’impiego del centrocampista. Anche perché nel ruolo di mezzala c’è Barella che comunque cannibalizza ogni minuto a disposizione e a sinistra è appena arrivato Sucic, che alle prime battute ha mostrato di avere una qualità di cui in questo momento una squadra. E poi c’è la coda di tutto ciò che è accaduto tra la finale di Champions e il Mondiale per Club, entrambe le competizioni hanno dimostrato una cosa su tutte: l’Inter va rivoluzionata e per avviare la trasformazione bisogna ricavare dal mercato molto denaro.



Va da sé che la questione Frattesi a questo punto diventa tutt’altro che definita, anzi, saranno necessarie ancora valutazioni importanti attorno al calciatore e la sensazione è che comunque il mese di luglio possa essere interlocutorio per ogni decisione. Al momento il Napoli rimane alla finestra, mentre sulle piste spagnole non sembra mai esserci stato qualcosa di realmente concreto. La verità è che questo Mondiale per Club ha spiegato ancora una volta all’Inter, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la squadra va qualitativamente migliorata e allora forse qualche sacrificio bisogna farlo. Di conseguenza, al di là dell’addio di Inzaghi, il futuro di Frattesi è ancora in attesa.