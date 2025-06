Inter, per Rovella offerti 35 milioni di euro più Asllani: la risposta della Lazio

Hakan Calhanoglu ha lasciato il ritiro dell'Inter negli Stati Uniti. L'ennesimo infortunio muscolare ha reso indisponibile il nazionale turco per il resto del Mondiale per Club. Sullo sfondo restano le voci di mercato su un suo possibile ritorno in patria al Galatasaray.

Intanto i dirigenti nerazzurri sondano il mercato dei registi. In questo senso il primo obiettivo resta Nicolò Rovella (classe 2001 ex Juventus). Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, in serata la Lazio ha respinto un'offerta da 35 milioni di euro più l'albanese Kristjan Asllani (classe 2002 ex Empoli).

Il club biancoceleste del presidente Claudio Lotito ha riscattato dalla Juventus per 17 milioni di euro Rovella, nel cui contratto è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

A sua volta la Lazio viene data sulle tracce di Hans Nicolussi Caviglia (classe 2000), che il Venezia ha riscattato dalla Juventus per 3,5 milioni di euro.

All'Inter sono stati accostati pure i nomi di Ederson (Atalanta), Da Cunha (Como) e Bernabé (Parma). Quest'ultimo è nel mirino della Fiorentina, interessata anche all'attaccante Sebastiano Esposito (classe 2002, rientrato in nerazzurro dopo un prestito all'Empoli) e al centrocampista argentino dell'Udinese, Martin Payero (classe 1998).