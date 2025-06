Inter, perché è stato convalidato il goal di Thuram

Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha analizzato la prestazione del direttore di gara Daniele Doveri, arbitro della sfida fra Parma e Inter, terminata 2-2. In particolar modo, focus sull’episodio del 2-0 momentaneo siglato di Marcus Thuram, su cui c’era il sospetto di un tocco di mano durante la strana conclusione: “Il check si è prolungato per valutare se ci fosse un tocco con le mani di Thuram. Non c’è la certezza che ci sia un tocco, anzi la sensazione è che ci sia sempre spazio tra il pallone e il braccio. Per questo la rete è stata convalidata dopo il check, in sala VAR hanno dovuto accertarsi che non ci fosse stato il tocco. Qualche dubbio da alcune inquadrature ci potrebbe essere, ma alcune immagini chiariscono il tutto. C’è sempre spazio”.

RIGORE CHIESTO DAL PARMA - “C’è un contatto tra Carlos Augusto e Camara, c’è solo una leggera spinta con la mano destra, talmente leggera che non ci sono gli estremi per un calcio di rigore”.

GIALLO A ZALEWSKI - “Rischia grosso, la sua fortuna è che non c’è stato il contatto tra la pianta del piede e la gamba dell’avversario. Il contatto è tibia contro tibia, per questo evita il cartellino rosso e la scelta di Doveri è corretta per imprudenza”.