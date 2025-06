Inter-Pergolettese, promossi e rimandati: Taremi di intelligenza superiore, Mkhitaryan lancia la sfida a Zielinski. Che bravo Cocchi!

Partita priva di grosse emozioni quella tra(terminata 2-1 per i nerazzurri), seconda amichevole stagionale per la squadra diche pian piano sta recuperando gli uomini più importanti.e Agoume, schierato da centrale di difesa, le due curiosità di giornata,come contro il Lugano, con l’iraniano ancora in gol, mentre l’argentino ha faticato molto., l’armeno si è presentato già in grande spolvero in questo ritiro.

TOP

TAREMI: La prestazione non è stata costante, anche perché la condizione fisica è provvisoria, ma è un giocatore di intelligenza superiore. Nonostante gli spazi stretti, non finisce mai nell’imbuto, abbassa il proprio raggio d’azione, gioca in appoggio, libera varchi e si ripropone nel posto giusto. Il tocco di fino sull’assist di Mkhitaryan non imprime forza al pallone, ma lo manda in rete come fosse telecomandato, dopo aver preso in contro tempo il portiere. Sarà più prezioso di quanto si possa immaginare.

MKHITARAYN: Esplosivo e scattante, come se fossimo già ai nastri di partenza del prossimo campionato. Segno di grande professionalità, chiaro indizio sul come l’armeno abbia trascorso le proprie vacanze, probabilmente senza mai smettere di allenarsi del tutto. Solito maestro palla al piede, temporeggia e poi coglie l’attimo per servire perfettamente Taremi al termine della sua mezzaluna. Assist che vale l’1-0. Super Mkhi è già in forma campionato, chiaro messaggio per Zielinski, che se vorrà contendergli il posto dovrà farsi trovare al top.