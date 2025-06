Inter, Pio Esposito cambia il mercato: caccia a un trequartista

Il mercato estivo dell'Inter può cambiare in corsa per "colpa" di Pio Esposito. Rientrato dal prestito allo Spezia in Serie B dove ha segnato 19 goal in stagione, il giovane centravanti italiano classe 2005 ha convinto tutti all'esordio da titolare nella prima squadra nerazzurra, segnando la rete che ha sbloccato il risultato nella partita vinta 2-0 contro il River Plate a Seattle.

I dirigenti dell'Inter avevano ipotizzato per lui un'altra cessione a titolo temporaneo, questa volta in Serie A. Ma il suo impatto sta convincendo gli uomini mercato nerazzurri a modificare la strategia sulla campagna trasferimenti estiva.

Infatti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a questo punto l'unico nuovo acquisto in attacco dovrebbe essere quello del francese Bonny (classe 2003), in arrivo dal Parma. Invece almeno per il momento è stata congelata la trattativa per il danese del Manchester United, Hojlund (classe 2003 ex Atalanta. Così, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe regalare all'allenatore Chivu un trequartista.