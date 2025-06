Inter, Pio Esposito rimarrà? Permanenza possibile ma non da quinta punta

Mentre Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino a divenire un calciatore dell’Inter, in viale della Liberazione stanno ragionando anche sul da farsi con Pio Esposito, giovanissimo classe 2005 ma già capocannoniere di B con la maglia dello Spezia. I rapporti sono eccellenti e solo pochi mesi fa, dopo aver respinto un serio assalto da parte del Napoli, i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del calciatore fino al 2030. Adesso però è il momento di pensare al futuro e ogni scelta a quest’età può avere un peso specifico enorme per l’evoluzione della carriera. Ne sa qualcosa anche suo fratello maggiore, Sebastiano Esposito, che nel 2019-2020 restò con Antonio Conte per tutta la stagione, ma mettendo a bottino appena 14 presenze in tutto l’anno. Successivamente la sua carriera ha rischiato qualche intoppo di troppo ma per fortuna ha saputo rilanciarsi nell’ultima esperienza a Empoli. Adesso su Sebastiano, impegnato in America con l’Inter, ci sono anche Parma e Bologna.Ecco perché Pio Esposito e l’Inter hanno preso tempo, il club nerazzurro ha voluto testarlo al Mondiale per Club, anche se finora il centravanti non è mai stato a disposizione. Esposito sta lavorando per rientrare il prima possibile e forse accelerando un po’ i tempi potrebbe puntare a una convocazione per la seconda partita del torneo, quella di Seattle contro l’Urawa Reds, in programma per sabato alle ore 21. Più concreta, invece, la sua presenza contro il River Plate, sfida programmata per il 26 di giugno.



Per Esposito si avvicina il momento dei test, ma al di là di tutto,Una grandesia per il calciatore che per chi gestisce i suoi interessi e allora l’ai fini delle scelte che riguardano il suo futuro. Pio Esposito vuole capire se e quanto può essere importante ai fini del progetto,e che prima di chiunque altro ha saputo dargli fiducia facendolo giocare in Primavera tre anni sotto età e con la fascia da capitano al braccio. Parliamo ovviamente di Cristian Chivu, il quale è stato determinante proprio per la crescita di Pio Esposito. A tal proposito Sebastiano Esposito (classe 2002), suo fratello più grande, ha vissuto più o meno una cosa simile con l’Inter di Antonio Conte, quando il tecnico salentino decise di tenerlo in rosa nonostante la presenza di Lautaro, Lukaku,

PROGRAMMI DI FUTURO - Come accaduto per il 2024/25 (Thuram, Lautaro, Arnautovic, Correa, Taremi), anche nel 2025/26 l’Inter dovrebbe mettere a disposizione del proprio allenatore 5 punte. Ecco, Pio Esposito attende di capire il proprio ruolo all’interno del prossimo parco attaccanti di Chivu: dovesse rientrare nel giro delle 4 punte, il centravanti napoletano resterebbe volentieri all’Inter. Dovesse invece essere considerato la quinta alternativa, la scelta di Pio Esposito sarebbe quella di andare a cercare spazio altrove. Questione di opportunità e di crescita professionale: Pio Esposito sa che la crescita professionale passa soprattutto dal confronto sul campo, non è questione di presunzione o di pretese, bensì di maturità e consapevolezza. L’Inter nel frattempo ci sta pensando, sperando di poterlo vedere in campo il prima possibile anche in questo Mondiale per Club, magari per ricevere qualche risposta tecnica anche dal campo, osservando Esposito in nerazzurro con accanto i suoi compagni.

