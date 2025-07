Gazzetta - Inter, polemica social superata: chiarimento fra Lautaro Martinez e Thuram

Polemica terminata dopo il like al post di Hakan Calhanoglu: Lautaro Martinez e Marcus Thuram si sono chiariti

E pace fu. Dopo che galeotto fu il like di Marcus Thuram al post di Hakan Calhanoglu – con cui il turco aveva risposto alle dichiarazioni del capitano Lautaro Martinez e del presidente Giuseppe Marotta – ecco che sembra essere tornato il sereno fra la ThuLa, come racconta La Gazzetta dello Sport. I colleghi della rosea scrivono come i due membri della coppia d’attacco nerazzurro si siano ritrovati e abbiano appianato le incomprensioni di quel cuoricino spuntato su Instagram al post del centrocampista turco. Il messaggio è chiaro: si vuole vincere insieme.

DALLA FREDDEZZA ALLE SPIEGAZIONI – Era inevitabile che filtrasse un po’ di freddezza all’interno dello spogliatoio nerazzurro, dato che in ogni caso le parole di Lautaro avevano suscitato qualche incomprensione nel gruppo. Ma i contatti intrattenuti fra i giocatori – racconta La Gazzetta dello Sport – sono tornati attivi, anche per non disperdere l’ottimo lavoro del tecnico Cristian Chivu che, nell’ultimo giorno a Charlotte, prima dell’addio definitivo al Mondiale per Club, ha evitato che il caso delle dichiarazioni di Lautaro, delle risposte di Calhanoglu e del like di Thuram si trascinasse più del dovuto.

CAFFE’ RIPARATORE - Lautaro e Thuram si sono spiegati, scrive La Gazzetta dello Sport, davanti a un caffè. Thuram ha fatto capire al compagno che non aveva gradito le modalità di un’accusa così generica, che avrebbe potuto mettere in difficoltà il gruppo. E il capitano, dal canto suo, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a parlare pubblicamente. I segnali, dunque, vanno nelle giusta direzione, con l’Inter pronta a rilassarsi in vacanza, staccare la spina e poi ripartire alla vista di una stagione importante sotto ogni punto di vista e con la quale i nerazzurri vogliono avere a che fare da protagonisti assoluti.