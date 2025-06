Inter preoccupata per Taremi, bloccato in Iran a causa della guerra

Mehdi Taremi non è ancora arrivato in California, dove l'Inter si trova in attesa dell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey nella notte tra martedì e mercoledì. L'attaccante ex Porto, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative anche a causa di un infortunio nei primi mesi, non riesce a lasciare Teheran, la capitale del suo Paese, l'Iran, a causa del conflitto con Israele.

Dopo la sconfitta di misura contro il Qatar e la vittoria per 3-0 con tanto di goal di Taremi nell'ambito delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno nel 2026 sempre negli USA, il numero 99 nerazzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è presentato all'aeroporto ieri per provare a volare in Nordamerica, senza successo.



Dietro Lautaro e Thuram, quindi, dati gli addii di Correa e Arnautovic, rimarrebbero solo Valentin Carboni, Pio e Sebastiano Esposito, aggregati dopo le esperienze al Marsiglia, allo Spezia e all'Empoli, anche se il primo dei due fratelli è alle prese con problemi fisici.