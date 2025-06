Inter, problemi per Bisseck: costretto al cambio, le sue condizioni

L'ultima partita del campionato consegna un brivido all'Inter: le condizioni di Yann Bisseck, uscito per un problema fisico dopo un'ora di gioco contro il Como.

I nerazzurri giocano al Sinigaglia la 38esima e ultima giornata della Serie A 2024/25 e lo fanno tra la voglia di provare la rimonta Scudetto sull'Inter e la testa che già è proiettata sulla finale di Champions League contro il PSG del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Le scelte di Simone Inzaghi, che risparmia 8 titolari dalla formazione iniziale, confermano che la sfida con i parigini sia già nei pensieri e allora largo alle seconde linee contro la squadra di Fabregas. Tra queste Bisseck, ma per il giovane difensore tedesco arriva un brivido nel secondo tempo.

PROBLEMI PER BISSECK: COSA SI E' FATTO - Poco prima del 60' infatti, Bisseck accusa un problema alla gamba destra: una violenta conclusione lo colpisce sul piede destro sollevato da terra, la gamba fa una torsione innaturale e immediatamente il giocatore va a terra tenendosi all'altezza del ginocchio.

Immediato l'intervento dello staff tecnico nerazzurro, Bisseck si rialza e cammina sulle sue gambe ma per evitare ogni rischio dalla panchina entra Denzel Dumfries, con Matteo Darmian che scala in difesa.

INFORTUNIO BISSECK - Nelle prossime ore si avranno maggiori indicazioni sulle condizioni del tedesco, che sarà sottoposto ai controlli del caso per stabilire natura ed entità del problema.

LE PAROLE DI FARRIS - Al termine della partita il vice allenatore dell'Inter MassimilianoFarris, in panchina per la squalifica di Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche delle condizioni di Benjamin Pavard e Yann Bisseck: "Pavard viene da una brutta distorsione e stiamo cercando di portarlo a Monaco. Bisseck ha fatto un contrasto col piede e ha sentito qualcosa al ginocchio, ma non è niente di grave. Comunque aspettiamo notizie".