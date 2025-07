Inter, problemi per Lautaro e de Vrij: affaticamento muscolare

Sono ore di grande ansia in casa Inter in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024/25. I nerazzurri sono forti del 2-0 conquistato all'andata in Olanda contro il Feyenoord e si stanno preparando ad Appiano Gentile per un ritorno ricco di insidie e in programma domani martedì 11 marzo 2025 a partire dalle ore 21 a San Siro. E per Simone Inzaghi non arrivano buone notizie dall'infermeria dato che oggi non si stanno allenando con i compagni né Stefan de Vrij, né Lautaro Martinez.



Il difensore olandese e soprattutto l'attaccante argentino, nonché capitano dei nerazzurri,e stanno portando avanti un programma di allenamento differenziato non in campo con il resto del gruppo. Entrambi sono quindi a rischio forfait per la partita di domani contro il Feyenoord.

INFERMERIA PIENA - Simone Inzaghi continua a dover gestire una mini-emergenza con Lautaro e De Vrij che, se confermato il forfait, si aggiungeranno ad una lista di assenze comunque importante e che vede ai box anche Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e anche Piotr Zielinski uscito infortunato per un problema al polpaccio dopo soli 3 minuti in campo nella gara giocata contro il Monza.

LA PROBABILE FORMAZIONE - Entrambi i giocatori dovrebbero comunque essere convocati, ma il loro impegno non è previsto. Il turnover comunque verrà studiato con Bisseck che farà rifiatare Bastoni, Barella che lascerà spazio a Frattesi, il ritorno di Carlos Augusto dal 1' e Taremi accanto a Thuram davanti.

DOPPIA SFIDA FONDAMENTALE - All'orizzonte, inoltre, non ci sarà solo questa fondamentale gara di ritorno di Champions League che vale l'accesso ai quarti di finale (dove l'Inter affronterà la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e con i bavaresi che hanno vinto l'andata 3-0), ma anche il fondamentale scontro scudetto contro l'Atalanta in programma domenica 16 marzo al Gewiss Stadium di Bergamo a partire dalle 20.45.

