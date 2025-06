Inter, PSG in ansia per Kvaratskhelia: dato in formazione ma va in panchina, ecco perché

In casa Paris Saint-Germain scatta l'allarme per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante esterno classe 2001 era stato annunciato nella formazione ufficiale del PSG per la finale della Coppa di Francia contro il Reims. Invece allo Stade de France è sceso in campo dall'inizio Desiré Doué. Proprio quest'ultimo serve gli assist per la doppietta Bradley Barcola, che poi serve la palla del 3-0 all'ex interista Achraf Hakimi.

Tornando a Kvaratskhelia, per ora il PSG si è limitato a comunicare: "Desiré Doué rimpiazza Khvicha Kvaratskhelia nell'undici iniziale". Secondo le prime notizie che rimbalzano da Saint-Denis, il nazionale georgiano ha accusato un forte mal di testa nel riscaldamento ed è andato in panchina per precauzione.

Arrivato per 70 milioni di euro dal Napoli nello scorso mercato invernale, Kvaratskhelia finora ha segnato 4 goal e servito 7 assist in 25 presenze con la maglia del Paris Saint-Germain.

Con il campionato francese già in tasca da tempo, il prossimo sabato 31 maggio il PSG gioca la finale di Champions League contro l'Inter a Monaco di Baviera.