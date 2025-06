La Juventus ha messo alla porta Federico Chiesa, ma il futuro del classe 1997 può essere ancora in Italia: l'Inter fiuta la possibilità di assicurarsi l'azzurro non solo come parametro zero, ma come colpo ad effetto in questa finestra estiva.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono sempre attenti alle migliori occasioni a zero e lo hanno dimostrato nel corso degli anni. Ultimi esempi di questa tendenza Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, arrivati nelle scorse settimane dopo che i loro contratti, rispettivamente con Porto e Napoli, erano scaduti il 30 giugno. Ora anche il nome di Chiesa, il cui contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2025, è finito sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, che fiutano il possibile sgambetto ai bianconeri e hanno già avuto qualche contatto con l'agente Fali Ramadani per capire i margini dell'operazione per la prossima estate.

L'esclusione del 26enne dall'amichevole con il Brest e le parole di Thiago Motta però hanno cambiato gli scenari: Chiesa deve trovare subito una soluzione per lasciare la Vecchia Signora, il tempo stringe e questo può costringere la Juventus ad abbassare le proprie pretese economiche.

TUTTO SUL CASO CHIESA

L'INTER CI PROVA SUBITO? - Secondo quanto riferito da Repubblica, l'Inter continua a monitorare la situazione di Chiesa, che piace molto al tecnico Simone Inzaghi, e non esclude la possibilità di tentare un assalto già nelle prossime settimane, specie se si scenderà dalla richiesta iniziale dei bianconeri di 20-25 milioni di euro per il cartellino del ragazzo.

CHIESA-INTER SUBITO: LE CONDIZIONI - Per rendere possibile un affondo immediato, però, bisogna soddisfare alcune condizioni. Ad oggi l'Inter si dichiara completa nel reparto offensivo ma, evidenzia Repubblica, se dopo la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia (38 milioni di euro tra prestito e riscatto) dovesse partire anche uno tra Martin Satriano e Joaquin Correa, allora i nerazzurri potrebbero provare a portare subito Chiesa a Milano.