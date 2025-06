Inter, quando sarà in vendita la maglia con le due stelle? Non arrivano buone notizie

La festa è iniziata nel derby, è proseguita contro il Torino, e si concluderà contro la Lazio, quando sarà consegnata la coppa dello scudetto a Lautaro Martinez, il prossimo 19 maggio, giorno nel quale verrà celebrato il ventesimo titolo, quello della seconda stella. I tifosi nerazzurri non aspettano altro che acquistare la nuova maglia con il tricolore e le due stelle, ma non ci sono buone notizie.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il lancio della maglia concordato con la Nike sarà infatti per la prima amichevole della prossima stagione a luglio, dopo che la squadra avrà iniziato la preparazione alla Pinetina. Poi l'Inter a fine mese andrà in Cina per la tournée voluta da Suning.

Per la maglia con le due stelle e il tricolore sul petto l'Inter prevede di incassare almeno 25 milioni di euro.