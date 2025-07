Inter, ranking Uefa da record: prima in questa stagione, sul podio dal 2025/26. Ricavi e sorteggi, cosa cambia

Manca ancora la semifinale di ritorno a San Siro contro il Barcellona per provare a staccare il biglietto per la finalissima di Monaco di Baviera, ma il percorso dell'Inter nella prima edizione della UEFA Champions League con il nuovo format è già straordinario: lo dice un ranking da record, nel presente ma anche in vista del prossimo futuro.

Il 3-3 della gara d'andata al Montjuic ha lasciato tutti i giochi aperti tra la squadra di Simone Inzaghi e i blaugrana di Hansi Flick e solo i secondi 90' - o più in caso di supplementari e rigori - diranno chi giocherà il prossimo 31 maggio contro una tra PSG e Arsenal per alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Intanto il cammino dei nerazzurri sta già avendo effetti importanti sui conti della società, con i ricavi che già superano i 113 milioni di euro e potrebbero scollinare anche i 130, e sta consolidando la posizione del club nel ranking UEFA: in questa stagione è al momento prima e sesta in quello storico, ma dalla prossima stagione farà un importante balzo in avanti.

RANKING UEFA 2024/25: INTER PRIMA - Partiamo dal presente, perché lo straordinario dell'Inter in questa UEFA Champions League si traduce nei punti conquistati nel 2024/25, che valgono l'attuale primo posto nel ranking stagionale proprio davanti al Barcellona. Premettendo che la classifica potrà chiaramente subire variazioni con le ultime sfide valide per le coppe europee, questa è l'attuale top 10 stagionale:

1) Inter – 36,750 punti

2) Barcellona – 36,250 punti

3) Arsenal – 36 punti

4) Aston Villa – 30,250 punti

5) Liverpool – 29,500 punti

6) Manchester United – 29,500 punti

7) PSG – 28 punti

8) Borussia Dortmund – 27,750 punti

9) Bayern Monaco – 27,250 punti

10) Tottenham – 27,250 punti

RANKING UEFA 2025/26: L'INTER VOLA SUL PODIO - Il presente sorride, ma lo stesso fa anche il futuro. Come evidenzia Calcio e Finanza, dalla prossima stagione uscirà dal conteggio del ranking quinquennale la stagione 2020/21, anno in cui l'Inter ha conquistato pochi punti vista l'eliminazione nella fase a gironi della Champions. Questo consentirà ai nerazzurri di scalare la classifica e di partire almeno al terzo posto, dietro a Real Madrid e Bayern Monaco. Ma non solo: in caso di conquista della Champions, in base ai risultati delle prossime partite l'Inter potrebbe partire addirittura dalla seconda piazza nel 2025/26.

Qualora si materializzasse anche solo il terzo posto, sarebbe comunque un risultato straordinario. Per ritrovare una squadra italiana nella top 3 del ranking UEFA bisogna tornare alla stagione 2007/08, quando il Milan si posizionò al secondo posto dopo la vittoria della Champions in finale contro il Liverpool ad Atene.

Di seguito la top 10 ai nastri di partenza della prossima stagione:

1) Real Madrid – 117,500 punti

2) Bayern Monaco – 108,250 punti

3) Inter – 103,750 punti

4) Manchester City – 102,750 punti

5) Liverpool – 101,500 punti

6) PSG – 89 punti

7) Bayer Leverkusen – 85,250 punti

8) Borussia Dortmund – 84,750 punti

9) Barcellona – 83,250 punti

10) Roma – 80,500 punti

RANKING UEFA: LE ITALIANE - Guardando solamente i club italiani, oltre all'Inter oggi c'è anche la Roma in top 10, visti i buoni percorsi degli ultimi anni nelle coppe europee, tra Europa League e Conference League. Atalanta e Milan sono in top 10, mentre la Juventus scende al 31° posto a causa dell'assenza dalle coppe europee nel 2023/24.

3° posto, Inter – 103,750 punti

10° posto, Roma – 80,500 punti

19° posto, Milan – 66 punti

20° posto, Atalanta – 65 punti

21° posto, Fiorentina – 61 punti

25° posto, Lazio – 59 punti

31° posto, Juventus – 53,250 punti

33° posto, Napoli – 51 punti

91° posto, Bologna – 16,076 punti

RANKING UEFA 2025/26: L'IMPORTANZA PER RICAVI E SORTEGGI - L'ottimo piazzamento nel ranking UEFA è molto importante per diversi fattori, sia per il singolo club sia per la Federazione a cui appartiene.

Guardando solamente alle società, il ranking alto consente di mantenere la prima fascia in sede di sorteggio delle fasi a girone unico delle tre competizioni per club UEFA: Champions League, Europa League e Conference League.

Gli effetti si vedono poi anche sui ricavi, perché un piazzamento nella parte alta della classifica consente di incrementarli a livello di premi UEFA per quanto riguarda la spartizione della somma legata al nuovo pilastro "value", introdotto dalla Federazione europea con il nuovo format delle coppe.

Per quanto riguarda le Federazioni, invece, un ranking di livello alto consente di lottare per conquistare uno dei due posti extra nella Champions League dell'anno successivo. Inoltre, su base quinquennale, il ranking per Federazioni è quello che assegna il numero di posti nelle coppe dal campionato nazionale.