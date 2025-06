Inter, rapporto solido con Nike: delegazione al quartier generale, le cifre dell'accordo

Il rapporto fra Inter e lo sponsor tecnico Nike prosegue a gonfie vele e il tour degli Stati Uniti che la squadra sta portando avanti in questi giorni di Mondiale per Club è servito anche a consolidare la partnership con la celebre azienda del baffo che oggi è lo sponsor che produce i kit da gara e da allenamento delle formazioni nerazzurre.

Nei giorni scorsi una delegazione del club interista ha fatto visita al World Headquarter (alla sede principale) di Nike a Beaverton in Oregon. Erano presenti il Presidente e amministratore delegato unico Beppe Marotta, il nuovo Chief Revenue Officer Giorgio Ricci (arrivato qualche mese fa dopo l'addio alla Juventus) e una rappresentativa di tre giocatori composta da Yann Bisseck,Nicola Zalewski e Francesco Pio Esposito. Per Nike era invece presente il presidente e Ceo Elliott Hill e una grossa rappresentanza dei vertici dell'azienda.

L'attuale partnership che lega Inter e Nike è stata rinnovata nel 2023 per un binomio che dura addirittura dal 1998. La durata dell'ultimo prolungamento è stata fissata in 8 anni con scadenza 30 giugno 2031 e con un'introito fisso per il club nerazzurro che è stato innalzato da 12,5 a 20 milioni a stagione di parte fissa che salgono fino a 30 milioni con i bonus legati al rendimento della squadra.