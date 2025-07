Inter, restyling difesa-centrocampo: Bisseck per de Vrij, in attacco Arnautovic o Taremi

Rifinitura sotto la pioggia per gli uomini di Simone Inzaghi che alle 12 hanno iniziato l’allenamento aperto alla stampa per i consueti 15 minuti iniziali.Mehdi Taremi non era presente in gruppo per un’infiammazione addominale che però non ne comprometterà la convocazione domani, il che contribuisce ad aprire un piccolo dubbio per l’attacco visto che oggi in pettorina si è allenato Arnautovic, ma forse solo per necessità, vista la temporanea assenza del compagno di reparto. Per il resto, invece, partendo dalla difesa, Simone Inzaghi dovrebbe schierare nuovamente dal primo minuto Pavard, che invece aveva riposato contro il Lecce. Al centro della difesa potrebbe essere risparmiato de Vrij, con Bisseck pronto a prendere il posto dell’olandese. A sinistra, invece, ci sarà come sempre Alessandro Bastoni.

Qualche cambio anche a centrocampo, dove Frattesi va verso la doppia conferma da titolare al posto di Barella, con Asllani pronto a rientrare in cabina di regia al posto di Zielinski e Mkhitaryan ad agire da mezzala di sinistra. Dumfries e Dimarco i due esterni. Lautaro Martinez, in questo momento il più in forma della rosa insieme a Dumfries, è sicuro di una maglia da titolare in attacco, accanto a lui uno tra Taremi e Arnautovic.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.