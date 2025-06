Inter, rientro in Italia dopo la disfatta: qualche applauso dei tifosi

Rientro in Italia, all'aereoporto di Malpensa, mesto e carico di amarezza per l'Inter vice-campione d'Europa travolta nella finale di Monaco di Baviera dal Paris Saint-Germain con il punteggio di 5-0. I nerazzurri avevano già deciso prima dell'ultimo atto della Champions League, di rientrare a Milano il giorno successivo alla finale e così sarebbe stato anche in caso di successo sui parigini. Il primo ad uscire dal terminal di Malpensa è stato Stefan de Vrij, Francesco Acerbi l'ultimo.

TIMIDI APPLAUSI - Nonostante la disfatta dell'Allianz Arena, c'erano alcuni tifosi ad accogliere i giocatori, l'allenatore, lo staff e la dirigenza del club nerazzurro e c'è stato anche qualche applauso rivolto nei confronti dei protagonisti di una stagione che, nonostante gli zero titoli conquistati, è stata comunque positiva in termini di risultati e di introiti. Pochi saluti dei giocatori, evidentemente ancora amareggiati dalla pesante sconfitta, nei confronti dei tifosi: l'unico ad alzare la mano è stato Acerbi, con anche lo stesso Simone Inzaghi che ha tirato dritto verso il pullman che ora porterà la squadra ad Appiano Gentile.