Inter, rifinanziamento del bond: le nuove cifre, durata e tassi di interesse

Il 13 giugno l'Inter ha annunciato il rimborso in anticipo del bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027 per una cifra totale di 412 milioni. Calcio e Finanza ha reso noto in che modo e con che soldi Oaktree procederà al rimborso tramite un nuovo prestito obbligazionario.

UFFICIALE: L'INTER RIMBORSA IL BOND IN ANTICIPO

PRIVATE DEBT - La scelta di Oaktree è stata di ricorrere al private debt, con l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile senior secured. Le garanzie, oltre alla capogruppo Fc Interazionale Milano, saranno riferite a Inter Media and Communication e dalla società Inter Brand (BrandCo). Oltre al pegno sui conti corenti e la cessione di alcuni crditi in garanzia, ci sarà anche il pegno sull'intero capitale di Inter Media and Communication.

LE CIFRE - Il totale del prestito obbligazionario in linea capitale sarà pari a massimi 350 milioni di euro, con una durata al massimo di 5 anni dalla data di eemissione. Il tasso, fisso e da calcolare su base lorda, sarà del 4,52%. Una diminuzione rispetto al 6,75% del precedente bond in scaenza a febbraio 2027, con benefici per le casse del club. Gli interessi dovrebbero, infatti, passare da circa 30 a 15 milioni all'anno.

Rimane da capire, data la diversità delle cifre, da dove arriverà la quota aggiuntiva. Tra le ipotesi quella di un intervento diretto di Oaktree oppure l'utilizzo di una parte di liquidità dell'Inter. I nerazzurri hanno i soldi per ripagare una parte del bond, dato che in casa hanno circa 115 milioni al 30 giugno 2024/25 che dovrebbero essere cresciuti.