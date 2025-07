Inter, rispunta Zhang con un post su Instagram

Steven Zhang, ex proprietario ed ex presidente dell'Inter, fa gli auguri al club nerazzurro per il 117esimo compleanno della società. Come ricorda FCInternews.it, dal suo approdo nel 2016, prima di diventare nel 2018 il più giovane presidente della storia dell'Inter a soli 26 anni, Zhang risulta il secondo presidente nerazzurro più vincente alle spalle di Massimo Moratti (che conta 16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza) e insieme ad Angelo Moratti.

Durante l'Era Zhang nella bacheca interista sono arrivati 7 trofei (2 Scudetti, 2 coppe Italia, 3 supercoppe italiane) in 6 anni di presidenza, ma si ricordano anche le due amare finali di Champions ed Europa League. Nel 2023-24, Zhang ha vinto lo Scudetto della seconda stella del club nerazzurro, prima di lasciare la sua carica nelle mani di Beppe Marotta e la proprietà del club al fondo statunitense Oaktree.