Inter-River Plate 2-0: la prima volta di Pio Esposito e la perla di Bastoni. Nerazzurri agli ottavi, argentini in 9 ed eliminati

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club

INTER-RIVER PLATE 2-O

MARCATORI - Pio Esposito 73' (I), Bastoni 92' (I)

Continua l’avventura dell’Inter al Mondiale per Club. La squadra di Chivu batte 2-0 il RiverPlate nella terza e ultima giornata del gruppo E e si prende il pass per gli ottavi di finale. I nerazzurri si qualificano come primi e ora affronteranno i brasiliani del Fluminense. Eliminati invece gli argentini, secondi i messicani del Monterrey che se la vedranno con i tedeschi del Borussia Dortmund. Mattatore della notte italiana è Francesco Pio Esposito. Dopo una partita da veterano e nella quale si è messo a disposizione della squadra, il giovane bomber la sblocca al 73’ con una grande giocata. Poco minuti prima, il River era rimasto in dieci per quello che un tempo era denominato fallo da ultimo uomo di Martinez Quarta. Il raddoppio porta la firma di capitan Bastoni.

A Seattle, davanti a oltre 40mila rumorosi argentini, è stata partita vera e partita equilibrata soprattutto nel primo tempo, altro che biscotto. Tanti calci, ritmo alto e grande agonismo. Nella ripresa l’Inter fa valere il suo più alto tasso tecnico e sfiora tante volte il vantaggio. Lautaro Martinez centra il palo, poi Armani, ma fa registrare comunque un’ottima prova. I nerazzurri si distraggono solo una volta lasciando Colidio da solo ma l’ex non ne approfitta. Nel finale poi Sucic inventa per Mkhitaryan che si divora il bis mentre, a cavallo del triplice fischio, finisce quasi in rissa con Acuna e Dumfries che devono essere separati e con l’olandese che scappa negli spogliatoi. Lunedì alle 21 torna in campo l’Inter: di fronte il Flu con l’obiettivo dei quarti di finale.

GOAL E AZIONI SALIENTI -

96' - Finale concitato. Altra espulsione, per Montiel, mentre Acuna e Dumfries finiscono quasi alle mani: devono essere divisi e l'olandese corre negli spogliatoi al fischio finale

92' - Raddoppia l'Inter: azione personale di Bastoni che, dopo un rimpallo, va fino in fondo e fa 2-0

90' - Super giocata di Sucic. Triplo dribbling e assist per Mkhitaryan che si divora il bis

85' - Animi accesi nel finale. Vola qualche calcione, tensione tra le due squadre



73' - Meritato vantaggio nerazzurro. Inserimento di Sucic, tocco per Esposito che dribbla un difensore e spiazza Armani. Uno a zero Inter!

66' - Martinez Quarta sbaglia lo stop, Mkhitaryan si inserisce e si invola verso la porta. L'ex Fiorentina lo falcia e si prende il rosso

64' - La difesa nerazzurra si dimentica di Colidio che, tutto solo in area di rigore, schiaccia di testa ma trova le mani di Sommer che blocca

58' - Domina ora l'Inter. Dimarco dalla sinistra, Esposito non ci arriva. Lautaro dribbla in area e prova il piazzato, palla alta. Altro contropiede Dumfries per Esposito, interviene Armani

54' - Bussa ancora l'Inter. Darmian trova Lautaro che sterza e calcia, Armani deve metterci i guantoni

52' - Spinge l'Inter: grande occasione per Mkhitaryan che si fa bloccare il tiro, Dimarco poi ci prova col mancino che finisce largo

51' - Errore in disimpegno degli argentini: Asllani verticalizza, Lautaro Martinez salta un avversario poi calcia ma trova il palo

48' - Parte forte il River che in questo momento sarebbe eliminato. Punizione dalla destra, batti e ribatti in area, ci prova Diaz ed è Lautaro Martinez a salvare

Secondo tempo

44' - Doppio cross di Dimarco: il pur ottimo Esposito però non ci arriva

40' - Altro buono spunto dell'Inter: Lautaro Martinez passa a Barella anziché provare il tiro

31' - Gran verticalizzazione di Mhkitaryan per Martinez che prova il diagonale mancino ma non trova la porta

25' - Dumfries per Barella per Esposito: il destro dell'attaccante è ben indirizzato ma viene spedito in angolo dal salvataggio di Martinez Quarta

23' - Buon contropiede interista: Dimarco lancia Lautaro che però sbaglia il controllo e cestina l'occasione

12' - Primo tiro anche per gli argentini: ci prova Mastantuono, blocca Sommer

11' - Buona manovra interista: la palla arriva ad Asllani che controlla e prova il sinistro, alto di poco

5' - Ritmi alti, pressing forte e qualche contrasto duro: la gara inizia in questo modo

Primo tempo

TABELLINO -

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (83' De Vrij), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (61' Sucic), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco (61' Carlos Augusto); Lautaro Martinez (73' Carboni), Pio Esposito (83' S. Esposito). Allenatore: Chivu.

RIVER PLATE (4-2-3-1): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuna; Kranevitter (61' Costantini), Aliendro (61' Lanzini); Mastantuono, Meza, Colidio (67' Pezzella); Miguel Borja. Allenatore: Gallardo.

AMMONITI - Montiel (R), Bastoni (I), S. Esposito (I), Pezzella (R), Dumfries (I), Diaz (R), Lanzini (R)

ESPULSI - Martinez Quarta (R), Montiel (R)

ARBITRO - Tantashev

